Coronavirus : l'union sacrée semble s'être installée au sein de la classe politique

Lors de son allocution sur le coronavirus, Emmanuel Macron a appelé à l'union sacrée de la classe politique face à la pandémie. L'appel du chef de l'État a manifestement été entendu. De La France insoumise au Parti socialiste, en passant par Les Républicains et le Rassemblement national, tous ont reçu positivement les annonces du président de la République sur la lutte contre le coronavirus.