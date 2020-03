Martin Fourcade prend sa retraite

La Coupe du monde de biathlon s'achève ce samedi soir en Finlande. Une fin précipitée de la saison de ski, mais aussi une fin de carrière pour l'un des participants. Martin Fourcade, le Français le plus titré des Jeux olympiques, été et hiver confondus, espère quand même repartir avec un tout dernier trophée. Comment vit-il la situation ? Qu'en est-il de son parcours ?