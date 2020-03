Coronavirus : mise en place d'un hôpital militaire de campagne à Mulhouse

L'installation de l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse est un chantier relativement délicat. Avec 30 lits de réanimation à mettre en place, il faut également les accompagner de matériels de ventilation et d'intubation. Des équipements complexes qu'il faut protéger et encadrer. Environ 110 personnes seront également mobilisées pour accueillir les patients dans cet hôpital militaire, un système destiné à désengorger les hôpitaux du Grand Est.