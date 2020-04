Coronavirus : mode d'emploi des tests de dépistage

Il existe deux sortes de méthodes pour dépister le Covid-19. Les tests virologiques avec prélèvement dans les narines, et les tests sérologiques ou sanguins. Ils ne donnent pas du tout les mêmes informations et ne remplissent donc pas les mêmes objectifs. Mais, à quoi servent ces tests ? Éléments de réponse avec nos journalistes.