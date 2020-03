Coronavirus: "Notre système sanitaire est solide et nous avons toutes les armes pour faire face", assure Édouard Philippe

Le nombre d'infections au Covid-19 continue d'augmenter en France. Cent cas ont été confirmés depuis fin janvier. Faut-il s'inquiéter ? L'épidémie de coronavirus est-elle inévitable dans l'Hexagone ? Invité sur notre plateau, Édouard Philippe assure que "notre système sanitaire est solide". "Nous avons toutes les armes pour faire face. Je ne veux ni faire peur, ni faire comme si tout cela n'est pas grave. Je dis aux Françaises et aux Français que nous avons un plan, nous prenons des mesures qui ont pour objectif de ralentir au maximum la circulation du virus pour éviter ou retarder au maximum le passage au stade 3, quand le virus circule librement sur le territoire", a affirmé le Premier ministre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.