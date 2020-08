Coronavirus : nouveau tour de vis dans les Bouches-du-Rhône classées "zone active"

Depuis un mois, en région Paca, le nombre de contaminations liées au coronavirus double chaque semaine. Dans les Bouches-du-Rhône, le virus circule activement. À Marseille notamment, 70 nouveaux cas positifs sont comptabilisés chaque jour. Pour endiguer la propagation du virus, les autorités ont durci les mesures de restriction. Les préfets ont désormais la possibilité de prendre des dispositions supplémentaires en plus du port du masque.