Coronavirus : on peut désormais faire un test rapide en pharmacie

Si c'est le test nasal qui permet de confirmer que l'on est porteur du virus, un autre test est disponible dans les pharmacies à partir de ce dimanche. Il suffit d'une simple goutte de sang pour savoir si vous avez été infecté ces derniers mois. Rapides mais non précis, ces tests ne sont pas la bonne stratégie pour ralentir l'épidémie, selon certains épidémiologistes. Ils recommandent donc le test avec écouvillon, le seul qui indique si vous êtes contagieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.