Coronavirus : Pâques sous cloche

Pas de Pape au balcon cette année 2020. C'est dans une basilique Saint-Pierre aux portes closes qu'il a donné sa bénédiction "Urbi et Orbi". Face au confinement, les prêtres ont fait preuve d'imagination pour permettre aux fidèles de célébrer leur foi. Aux États-Unis, dans l'Hexagone ou encore aux Philippines, ils ont déposé sur les bancs de leur église les photos de leurs paroissiens. Un peu partout, les messes ont été retransmises en direct sur les réseaux sociaux.