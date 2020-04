Coronavirus : peut-on espérer une baisse durable du nombre de décès ?

Certains indicateurs montrent que le rythme des admissions en réanimation se ralentit. Si on se réfère au nombre total de patients en réanimation, on peut voir la fin de la hausse se dessiner. Depuis le début du confinement le 17 mars, la courbe a d'abord connu une augmentation exponentielle, puis moins rapide à partir du 1er avril, avant d'amorcer une décrue depuis jeudi 9 avril. Ce vendredi 10 avril, il y a 62 lits de réanimation disponibles en plus par rapport à hier, avec de grandes disparités régionales. Sur les nouvelles admissions en réanimation, la tendance est aussi à la baisse depuis le 1er avril. Globalement, il y a moins de cas graves. Mais, il faudra que les deux courbes se stabilisent encore pendant plusieurs jours pour pouvoir espérer une baisse durable du nombre de décès.