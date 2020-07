Coronavirus : peut-on être contaminé par l'eau de mer ou par l'air ?

Depuis le début de l'épidémie, l'Ifremer a analysé une vingtaine d'échantillons d'eau de mer et une centaine de coquillages. Et aucune trace de coronavirus n'a été détectée. Concernant les piscines, le chlore a fait ses preuves selon Étienne Decroly, directeur de recherche au CNRS. Sur notre site, il explique que "le chlore détruit la majorité des virus et la stabilité du virus est beaucoup plus faible dans l'eau chlorée". Certes, on a découvert des traces de Covid-19 dans les eaux usées de Paris, mais il n'y a pas de risque pour le public. Est-il possible d'être contaminé par l'air ? Si on parle de la plage ou de vos balades au parc où l'air est constamment renouvelé, c'est non. Il n'y a pas de risque. En revanche, si on parle d'un lieu clos, votre maison de vacances par exemple. Il peut y avoir un risque. Selon les médecins, les conditions pour contamination par l'air ambiant sont un lieu clos, l'air qui ne se recycle pas et une charge virale importante. Par exemple si un malade tousse ou éternue dans la même pièce que vous. Pour écarter tout risque de contamination, ouvrez vos fenêtres et mangez dehors plutôt qu'à l'intérieur.