Coronavirus : pourquoi fermer les frontières ne servirait à rien

Plusieurs pays comme l'Iran ou Moscou ont déjà décidé de se placer géographiquement en quarantaine. Pourtant, les scientifiques sont unanimes, le coronavirus n'a pas de passeport et peut passer d'un pays à l'autre à vitesse grand V. Les experts sont également formels, verrouiller les frontières paralyserait dangereusement l'économie.