Coronavirus : pourquoi le gouvernement italien a-t-il placé le nord du pays en quarantaine ?

Le nord de l'Italie a été placé en quarantaine ce dimanche pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. "Le gouvernement italien veut à tout prix éviter que l'épidémie se propage dans les régions du sud du pays, qui ont beaucoup moins de moyens et d'infrastructures sanitaires. La stratégie est de renforcer le système de santé italien, notamment dans les régions du nord, les plus durement frappées par l'épidémie", explique notre correspondante Natalia Mendoza en direct de Rome. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.