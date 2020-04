Coronavirus : pourquoi le pays ne dispose toujours pas d'assez de tests ?

L'injonction de l'OMS incitait les pays à tester massivement les gens pour maîtriser l'épidémie. Un mois après celle-ci, l'Hexagone peine à la mettre à exécution. Depuis le début de la pandémie, le pays n'a pas encore réalisé 500 000 tests, alors que c'est le volume hebdomadaire en Allemagne. Ceci est dû au fait qu'aucun des dispositifs n'est disponible chez nous et la livraison des matériels commandés prend du retard. Quid du public prioritaire à tester après le 11 mai ?