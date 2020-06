Coronavirus : pourquoi une campagne de tests à grande échelle en Île-de-France ?

Pour l'instant, le coronavirus continue de régresser dans l'Hexagone. Mais au vu de ce qui se passe ailleurs dans le monde, les autorités veulent être en mesure de réagir le plus vite possible. L'objectif est donc de tester 1,3 million de personnes en Île-de-France. Les habitants d'une trentaine de communes vont y être invités à partir de la semaine prochaine. Un dépistage massif destiné à identifier toute reprise de l'épidémie. L'expérimentation pourrait également être étendue à d'autres régions.