Coronavirus : premier décès d'un médecin en France

C'est un symbole douloureux pour la communauté médicale. On a appris ce week-end le premier décès d'un médecin lié au coronavirus. Cet urgentiste aurait été infecté par le covid-19 aux urgences du centre hospitalier de Compiègne. Sur les réseaux sociaux, ces enfants ont publié une de ses photos avec un texte pour lui rendre hommage.