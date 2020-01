Coronavirus: PSA va rapatrier ses expatriés vivant à Wuhan

En Chine, le bilan du nouveau coronavirus fait état de près de 2 000 personnes contaminées et 56 morts. Pour le moment, le ministère des Affaires étrangères n'a proposé aux ressortissants français que de rejoindre par autobus la ville de Changshan, située à 300 km de Wuhan. Une situation qui ne convient pas à tous. De son côté, PSA propose de rapatrier dans l'Hexagone ses quinze expatriés et leurs familles présents dans la ville, soit 38 personnes au total. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.