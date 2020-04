Coronavirus : quand l'opposition veut prendre part à la gestion de la crise

La stabilisation de l'épidémie de coronavirus a pour conséquence politique : le réveil de l'opposition. Alors qu'elle est restée relativement silencieuse au début, elle ne se prive plus de critiquer le gouvernement pour sa gestion de la crise. La France insoumise a même relancé son meeting sous forme numérique. De son côté, Marine Le Pen fait son retour à l'Assemblée sans pour autant s'opposer aux mesures prises par le gouvernement. Le débat s'annonce musclé notamment autour du déconfinement.