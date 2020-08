Coronavirus : quarantaine obligatoire au Royaume-Uni pour les voyageurs provenant de l'Hexagone

Dans la nuit du vendredi au port de Calais, des voyageurs britanniques et français sont montés dans les derniers ferries pour échapper à la quarantaine obligatoire au Royaume-Uni. Malgré cette décision entrée en vigueur depuis ce samedi matin, les Anglais ont fait preuve d'un certain flegme. Les Français, quant à eux, ont un peu râlé. D'autant plus que les prix ont augmenté en quelques heures. Comment les voyageurs ont-ils été accueillis de l'autre côté de la Manche ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.