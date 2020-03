Coronavirus : que pensent les Marseillais des mesures annoncées par le Premier ministre ?

À Marseille, de nombreux habitants ne sont pas encore au courant des mesures annoncées par le Premier ministre, Édouard Philippe. La plupart d'entre eux sont surpris. Ce soir, les terrasses sont bondées et les citoyens ont profité d'une journée presque normale, dans une ambiance assez détendue. Certaines mesures barrières ne sont pas forcément respectées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.