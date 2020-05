Coronavirus : quel déconfinement chez nos voisins espagnols ?

L'épidémie du coronavirus a fait près de 25 000 morts en Espagne. Le pays a d'ailleurs mis en place le confinement le plus strict d'Europe. Bien que prudent concernant sa population, il va commencer son déconfinement la semaine prochaine afin de relancer son économie. Dès lundi, les petits commerces comme les coiffeurs vont pouvoir rouvrir. La mesure sera tout de même très encadrée : seulement sur rendez-vous et un client à la fois. Le secteur de la restauration pourra retrouver un semblant d'activité à la mi-mai.