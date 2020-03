Coronavirus : quel est le vrai du faux sur Internet ?

Face à la propagation rapide du coronavirus dans le monde, beaucoup de rumeurs concernant l'épidémie se propagent sur Internet. Des conseils et des affirmations pseudoscientifiques qui ne sont pas systématiquement fondés. Pour vous aider à démêler le vrai du faux, notre équipe a préparé un florilège de ces infos ou de ces infox. Nous vous invitons également à vous méfier du site "Santeplusmag" qui propage régulièrement de fausses informations malgré ses huit millions d'abonnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.