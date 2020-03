Coronavirus : quelle ambiance à Marseille ce matin ?

Depuis minuit, les bars et les restaurants ont baissé leurs rideaux jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait partie des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Suite à cela, l'hypercentre de Marseille est quasiment vide ce dimanche matin. Les restaurateurs ont encore du mal à réaliser, car ils doivent gérer en urgence la fermeture de leurs établissements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.