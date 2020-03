Coronavirus : quelle est la stratégie pour le Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni a fait un choix stratégique radicalement différent de l'Hexagone pour faire face au coronavirus. Il s'agit de laisser le virus se propager. Les autorités britanniques ont effectivement misé sur le principe de l'immunité collective. Un groupe de scientifiques ont estimé que le coronavirus pourrait revenir chaque année comme la grippe et la gastro. Pour eux, 60% des Britanniques contaminés suffisent pour immuniser le pays. Cette décision du gouvernement britannique a soulevé beaucoup de protestations au Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.