Coronavirus : quelle leçon tirer du scénario italien ?

En Italie, dès le début de la propagation du coronavirus dans le nord du pays, à la mi-février, les autorités ont réagi très fortement, avec des dépistages à grande échelle. La saturation des hôpitaux n'a pas empêché la courbe de l'épidémie de monter. Ce qui a conduit à des mesures exceptionnelles, avec le confinement de tout le pays et la fermeture de tous les commerces non essentiels.