Coronavirus : quelle organisation pour l'Éducation nationale et les écoles ?

Concernant les mesures de confinement et de fermeture, plus spécifiquement le cas des 13 millions d'élèves qui vont devoir travailler à distance à partir de lundi. Le ministre de l'Éducation a tenu une nouvelle conférence de presse ce samedi, avec moult détails sur les dispositifs mis en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.