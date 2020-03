Coronavirus : quelles conséquences pour les Chantiers de l’Atlantique ?

L'immense portique de Saint-Nazaire est complètement déserté. Le mastodonte de bateau de croisière fait face au ralentissement de l'économie lié au coronavirus. La direction a demandé à suspendre partiellement son activité ce vendredi matin. Une demande de chômage partiel a été adressée à la direction du Travail. Les avis sont partagés pour les salariés et les sous-traitants européens.