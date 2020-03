Coronavirus : quels commerces restent ouverts ?

Les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement sont entrées en vigueur. Ce dimanche, rares sont les commerces qui ont ouvert leurs portes. Les bars et les restaurants sont restés fermés. Les pharmacies, les kiosques à journaux et les bureaux de tabac, eux, sont autorisés à ouvrir, à condition de respecter les règles sanitaires. Enfin, les seuls autres commerces non alimentaires autorisés à ouvrir à présent sont les stations-service et les banques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.