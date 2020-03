Coronavirus : qu’est-ce que la réserve sanitaire ?

La priorité est de protéger le personnel soignant, mais la capacité en bras est un des maillons faibles dans les hôpitaux. Des renforts sont possibles avec la réserve sanitaire, forte de 3 600 personnes de toutes professions confondues, des médecins, des infirmiers, des secrétaires médicales ou des épidémiologistes. Les précisions du Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant TF1-LCI.