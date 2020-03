Coronavirus : qui sont concernés par le test de dépistage ?

Dès lundi prochain, tous les laboratoires français pourront pratiquer le test de dépistage du coronavirus. Il est entièrement remboursé, mais les critères de sélection sont très stricts. Pour être éligibles, les patients doivent prendre rendez-vous, présenter une ordonnance médicale et avoir des antécédents. La machine, qui se charge de l'analyse des prélèvements effectués, donne les résultats en seulement 12 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.