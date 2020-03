Coronavirus : quinze millions d'habitants en quarantaine dans le nord de l'Italie

C'est une mesure sans précédent en Europe. Les autorités italiennes ont décidé de placer en quarantaine quinze millions de personnes dans le Nord de la péninsule dans la nuit de samedi. À l'origine de cette zone rouge, une accélération de la propagation du coronavirus ces dernières 24 heures, avec 1 492 cas et 133 morts supplémentaires. De Milan à Venise, les lieux habituellement très fréquentés étaient presque déserts ce dimanche.