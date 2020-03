Coronavirus : razzia sur les produits alimentaires de première nécessité

Un afflux de clients a été constaté ce vendredi 13 mars 2020 dans les supermarchés du pays. Des files de caddies étaient alignées devant les caisses. Tous avaient à l'intérieur des gants, des pâtes, du savon et des packs d'eau. Les rayons de produits alimentaires de première nécessité ont été pris d'assaut partout dans l'Hexagone. Pourtant, il n'y a aucun risque de pénurie pour l'instant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.