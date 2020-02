Coronavirus : récit du rapatriement de Wuhan par une étudiante française

Ce dimanche après-midi, 64 Français et 194 étrangers, principalement des Européens, ont atterri à Istres. Tous en provenance de la ville de Wuhan. Comme lors du premier rapatriement de vendredi, ils ont été placés en quarantaine. Parmi eux, une étudiante a été hospitalisée. Mais juste avant, elle avait accepté de nous raconter les conditions de son voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.