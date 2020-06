Coronavirus : recrudescence des cas en Meurthe-et-Moselle

Ces derniers jours, la situation sanitaire en Meurthe-et-Moselle a soulevé des questions. Le nombre de cas enregistré de coronavirus a triplé. Certains dénoncent une forme de relâchement. Pour les autorités sanitaires, il n'y a pas à s'inquiéter, car la plupart des personnes testées positives sont asymptomatiques et leur cas n'est pas préoccupant.