Coronavirus : retour en France sous surveillance pour les pays à risque

Au regard de la situation sanitaire de certaines zones à l'étranger, notre gouvernement a décidé la semaine dernière d'imposer des tests aux voyageurs en provenance de seize pays jugés à risque. La mesure est entrée en vigueur ce samedi dans les ports et les aéroports. À l'aéroport de Marseille, un test par écouvillon est obligatoire à l'arrivée pour tous les passagers. Le même dispositif a été déployé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qui compte le plus de vols internationaux dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.