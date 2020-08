Coronavirus : un foyer détecté chez des jeunes sportifs en Lozère

Arrivés dimanche dernier à Mende pour un stage de football, les 46 jeunes du club de football de Montpellier et leurs encadrants sont en quatorzaine. Et pour cause, certains ont développé des symptômes du Covid au cours de la semaine et quatre joueurs ont finalement été testés positifs. Ces derniers ont été isolés des autres. Un dépistage de grande ampleur sera lancé lundi pour savoir s'il y a eu d'autres contaminations.