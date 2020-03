Coronavirus : un hôpital de campagne bientôt opérationnel à Mulhouse

Pour tenter de soulager un peu les services des hôpitaux, et notamment celui de Mulhouse, l'armée travaille d'arrache-pied à l'installation d'un hôpital de campagne. D'extérieur, cela ressemble à de grandes tentes, mais elles permettront de prendre en charge des patients gravement atteints. En attendant, d'autres malades ont encore été transférés en dehors de la région, ce samedi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.