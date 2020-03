Coronavirus : un laboratoire de fabrication de gel hydroalcoolique en pleine rue à Paris

C'est une initiative très généreuse et très pragmatique. La mairie de Paris a accepté le projet du pharmacien Fabien Bruno d'installer un laboratoire de fabrication de gel hydroalcoolique dans la rue. Des dizaines de pharmaciens et des bénévoles s'y relayent pour faire en sorte que ce précieux liquide soit disponible au maximum de personnes. La production sera acheminée principalement en Île-de-France et aux quatre coins du pays.