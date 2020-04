Coronavirus : un manque de transparence de la part des dictateurs ?

Dans les pays dirigés par des dictateurs, le débat autour du coronavirus est simple. La pandémie n'aurait pas atteint leurs territoires. C'est le cas en Corée du Nord, où il n'y a officiellement aucun cas de contamination, ni de mort lié au virus. Une performance impressionnante que l'on retrouve également au Turkménistan. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.