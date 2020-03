Coronavirus : un milliard de confinés dans le monde

De New Delhi à Miami en passant par Rome, près d'un milliard de personnes sont confinées à travers la planète dans l'espoir d'enrayer la pandémie de coronavirus. Chaque jour, de nouveaux pays s'ajoutent à la liste qui est déjà longue. Tour d'horizon mondial du confinement.