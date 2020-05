Coronavirus : un nouveau foyer de contamination détecté dans un abattoir du Loiret

Après avoir infecté des abattoirs en Vendée et dans les Côtes-d'Armor, le Covid-19 en touche un nouveau dans le Loiret. Il s'agit de l'abattoir de Fleury-les-Aubrais. Sur les lieux, 34 cas de coronavirus ont été confirmés depuis samedi. Ce matin, le site est encore ouvert, mais uniquement pour permettre aux employés de se faire dépister. Sur les 400 salariés de l'établissement, 84 ont déjà été testés depuis l'alerte de ces dernières heures. Quid des investigations qui seront menées au sein de l'abattoir de Fleury-les-Aubrais ?