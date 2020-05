Coronavirus : un nouveau foyer de contamination détecté en Dordogne

Depuis le début de la pandémie, la commune d'Église-Neuve-de-Vergt (Dordogne) a été préservée du Covid-19. Mais à deux jours du déconfinement, les autorités viennent d'y détecter une dizaine de nouveaux cas. Le virus se serait répandu lors d'un enterrement, le 24 avril dernier. La mère du défunt, venue du Portugal, était présente aux obsèques et aurait été infectée par le coronavirus sans le savoir. Face à la situation, les habitants du village sont inquiets et redoublent de vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.