Coronavirus : un nouveau foyer inquiétant à La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie

Le patient zéro, celui qui a amené le coronavirus dans la commune de La Balme-de-Sillingy, avait voyagé en Lombardie, au nord de l'Italie, foyer de l'épidémie. Puis, il avait participé à une fête, avec 120 invités. La propagation est donc très rapide. Cinq autres personnes ont été contaminées et prises en charge dans un hôpital d'Annecy.