Coronavirus : un octogénaire décède en France

L'un des patients atteints du coronavirus dans l'Hexagone vient de décéder ce samedi. Il s'agit du touriste chinois âgé de 80 ans hospitalisé à Bichat. Le patient qui inquiétait le plus les autorités sanitaires françaises. À noter qu'il ne présentait pas tous les critères de détection du virus, mais son état s'est rapidement empiré. Il est donc le premier mort enregistré en dehors de l'Asie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.