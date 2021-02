Coronavirus : une flambée des cas dans les Alpes-Maritimes

L'inquiétude des autorités est montée d'un cran à Nice. La ville a connu une flambée des cas de coronavirus ces derniers jours, avec une incidence près de quatre fois plus forte que la moyenne nationale dans certains quartiers. Le gouvernement n'exclut pas un reconfinement local depuis ce samedi matin. Les Alpes-Maritimes pourraient devenir le premier département à appliquer des mesures sanitaires territorialisées. Une information annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le taux d'incidence est le plus haut de l'Hexagone, soit 581 cas pour 1 000 habitants. Le nombre de cas positifs n'a pas cessé d'augmenter depuis début décembre. Nice paye peut-être sa proximité avec Monaco et ses restaurants restés ouverts durant les fêtes aux résidents comme aux travailleurs frontaliers. Il serait également difficile de faire respecter partout les règles sanitaires dans la ville. "Les difficultés qu'on a au quotidien, c'est simplement de faire respecter la distanciation sociale et éduquer à l'isolement quand un patient est infecté", a expliqué le docteur Céline Casta.