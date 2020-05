Coronavirus : une messe en drive-in organisée à Châlons-en-Champagne

Face à la menace du coronavirus, les messes sont toujours interdites dans les églises. L'évêque de Châlons-en-Champagne (Marne) a donc invité ses fidèles à une cérémonie en drive-in. Plus de 1 000 croyants y ont assisté depuis leurs voitures sur un parking. Durant une heure, chacun s'est recueilli, a prié et a chanté dans son auto. L'office s'est terminée par la communion, mais c'est à la fenêtre de leur voiture que les fidèles ont reçu l'hostie. Que pensent-ils de cette initiative ?