Coronavirus : une très lente réadaptation du patient après la réanimation

Si les services de réanimation ont besoin de transférer les patients, c'est aussi parce que chacun d'eux nécessite de très nombreux soins et donc de plusieurs soignants. Il s'agit de les aider à respirer, à se battre contre le virus, mais aussi à préparer l'après. Quand on reste deux semaines en coma artificiel, le corps subit un énorme traumatisme. Illustration à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.