Coronavirus : Venise devient une ville fantôme

Isolée plus que jamais à cause du coronavirus, la cité lacustre est désormais une ville fantôme. Le Palais des Doges et la Campanile de Saint-Marc, avec 30 millions de visiteurs chaque année en temps normal, sont à l'abandon. Les gondoles n'ont plus le droit de naviguer et en l'absence des va-et-vient des bateaux, l'eau des canaux a retrouvé une clarté étonnante. Si calme qu'on peut y pêcher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.