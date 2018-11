Corps intermédiaires : une faiblesse de l'Hexagone

Les partis politiques, les syndicats et les élus locaux constituent les corps intermédiaires. Dans notre pays, ils se sont affaissés. Le taux de syndicalisation dans notre pays est de 7,9 %. C'est le chiffre le plus faible de tous les grands pays européens. En Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, ces taux sont respectivement de 17 %, 23,7 % et 34,4 %. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.