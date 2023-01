Correcteurs automatiques : drôles malgré nous !

Cela nous est tous arrivé. Il y a ce que nous voulons écrire, et ce que nous envoyons vraiment. Entre les deux, parfois une lettre s'est glissée. Notre correcteur orthographique nous offre ces petits moments de gêne, cet instant, où vous vous sentez très bête, un “gros bisou” transformé en “gros bidon”, un tendre “mi amore” devenu “mi amortisseur”. Et à chaque fois c’est trop tard. Pour comprendre comment fonctionne exactement cette option censée nous aider, nous sommes allés en bord de mer. À l’université de la Rochelle, un chercheur s’est intéressé à ces correcteurs. Avec l’université d'Helsinki, il a examiné ces lapsus, les mécanismes de ce qui fait rire, pour que l’ordinateur puisse enfin concevoir des blagues automatiques, comme si la machine pouvait maintenant se montrer malicieuse. Ces dérapages disent beaucoup de nous. Ce ne sont pas que des fautes anodines, de simples anecdotes, mais des indices sur notre rapport au téléphone portable. Mais pour vous rassurer, dites-vous que peu de gens ont lu votre lapsus. Michel Polnareff, lui, s’est fait avoir par son correcteur sur Twitter. Il voulait écrire “Mon public me manque” et finalement ce fut “Mon pubis me manque”, lu par plus de 27 000 personnes. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau