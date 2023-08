Corse : au bout du désert, les plages

Les plages du Lodu et de Saleccia sont des plages mythiques de Corse. Ces deux plages se méritent. Ici, il n'y a pas de route carrossable. Pour y accéder, il y a trois solutions : à pied sur le sentier, en 4x4 sur une piste en terre ou par la mer, avec la navette maritime. Toutes les heures, il y a un départ pour les plages. On compte 25 minutes de traversée, rythmée par la mer et la météo pour arriver sur la plage. À l'arrivée sur l'unique ponton de la presqu'île, les passagers découvrent des eaux cristallines et des hôtes un peu particuliers, des vaches sur la plage. Mais sur le sable, l'attraction est trop forte pour un selfie bovin, malgré le danger. Si l'on profite de la baignade, d'autres sont au travail. Ces deux restaurateurs, en images, ravitaillent leurs établissements "la cabane du Lodu". C'est une paillote cachée dans le maquis. Tous les jours, il faut acheminer les produits frais. Plus haut dans les terres, c'est une autre ambiance. Charles Salotti, conducteur et guide "Saleccia off Road” de Casta (Haute-Corse), propose la traversée des 1 500 hectares du désert des Agriates, jusqu'aux plages. Il fait découvrir le maquis et ses senteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon